У Полтавській області внаслідок російського ракетного удару 8 квітня постраждало 12 людей. Серед них – двоє дітей.

Про це повідомив у Телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Росіяни ввечері завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку, де мешкали близько 30 людей.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох людей. Психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 особам.

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Одна людина загинула та ще 12 постраждали, зокрема, двоє дітей.

За словами Клименка, пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий і близько 10 автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години.

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Оновлено о 14:15. Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару збільшилася до 16, серед них четверо дітей віком 5-11 років. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Фейсбуці.

«Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу», – написав Пронін.

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Він поінформував, що внаслідок атаки понад дев’ять тисяч побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі залишилися без електрики. Енергетики вже відновили електропостачання всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі.

Обласні соціальні служби, за словами Проніна, працюють у посиленому режимі. 

 

Нагадаємо, Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами. Сили ППО збивали ворожі БпЛА в межах південних, центральних та західних областей.

Минулої доби росіяни  обстрілювали Україну на різних напрямках фронту. Особливо потерпали  прикордонні області України.

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