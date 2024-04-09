Більше десяти мирних жителів загинули в результаті російських авіаударів по Харкову

15 цивільних мешканців Харкова – другого за величиною міста України – загинули з 1 по 7 квітня внаслідок обстрілів міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ще 48 людей дістали поранень у місті, яке Росія робить непридатним для життя.

За словами заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, в області знеструмлені понад 410 000 осель.

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"За останній місяць російська армія здійснила понад 20 атак на енергетичні об'єкти в регіоні, зруйнувавши понад 80 відсотків інфраструктури", – заявив він у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Наприкінці минулого року голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що населення Харкова становило 1,2-1,3 мільйона, а за даними Харківської міської ради, станом на 1 лютого в місті було зареєстровано майже 200 000 внутрішньо переміщених осіб.

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Взагалі в Україні зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, повідомило Міністерство соціальної політики 25 березня. З них 3,5 мільйона переїхали після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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Такий вигляд мала пошкоджена електростанція в Харкові 7 квітня. (Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов)

ООН та Мін'юст співпрацюють над спрощенням бюрократичних процедур для внутрішньо переміщених українців

Мільйони документів, що стосуються мешканців східних районів Луганської та Донецької областей, буде оцифровано, щоб зменшити бюрократичні перепони, повідомили в Міністерстві юстиції України та ООН.

За фінансової підтримки Швеції в рамках проєкту планується відсканувати понад 3 мільйони документів, вилучених з архівів у постраждалих від війни регіонах. Вони містять інформацію про народження, смерть, шлюби, розлучення та зміну імен людей з цих регіонів.

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За 45 днів реалізації проєкту Міністерству юстиції вдалось опрацювати понад 800 000 документів, датованих 1940-ми роками, у місті Дніпро, де реалізується ця ініціатива.

"Українці, які переїхали з Донецької та Луганської областей, найчастіше стикалися з бюрократичними перепонами під час оформлення державних послуг, у тому числі через складність перевірки та верифікації юридичних записів", – зазначив у нещодавньому прес-релізі Сергій Орлов, заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Багато внутрішньо переміщених осіб стикаються з бюрократичними проблемами при переїзді, оскільки вони або не можуть отримати документи, що посвідчують їхню особу, або поспішають втекти від російських військ, що вторглися в їхні населені пункти.

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Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 8 квітня. (Офіс президента України)

Зеленський висловив занепокоєння з приводу ситуації з енергетикою та безпекою в Харкові

“Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, в області, – сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. – Працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО”.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна потребує ще 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту неба країни.

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Він повідомив, що 8 квітня зустрівся з урядовцями, щоб обговорити, як краще допомогти постраждалим від війни районам Харківської області "в соціальному та економічному плані".

"Дякую всім, хто працює заради української сили", – сказав Зеленський.