Два дрони завдали удару по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру підготовки льотного складу імені В.П.Чкалова у Воронезькій області РФ.

За повідомленням місцевого губернатора, один із безпілотників був збитий. Втім, за даними джерел Kyiv Post, обидва дрони уразили ціль – перший близько 3:00 ночі врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху, а за годину туди ж влучив і другий.

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«Пошкоджено головний виробничий цех», – уточнює співрозмовник Kyiv Post у спецслужбі.

Відомо, що постраждалих серед персоналу немає.

8 квітня ми повідомляли, що ГУР вдалося підпалити ракетний корабель "Серпухов" у російському Калінінграді.

Раніше українські морські дрони MAGURA V5 уразили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки.