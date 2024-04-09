Російський ракетний корабель «Серпухов», вочевидь, вийшов з ладу після пожежі, відновлювати його буде важко.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«Можемо лише констатувати той факт, що після пожежі ракетний корабель росіян «Серпухов», схоже, вийшов із ладу», – сказав Плетенчук.

Він зауважив, що корабель – це складний механізм, який складається з різних елементів, і коли один із них виходить з ладу, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

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«Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, крім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати», - сказав речник.

Як приклад він навів російські малі ракетні кораблі ближньої морської зони типу «Каракурт», які будували для Чорноморського флоту.

«Каракуртів» побудували чотири, п'ятий будують, але перший з них ще не пройшов державні випробування, а вже три роки в експлуатації. Проблеми з комплектуючими, звісно, росіяни мають», – підкреслив Плетенчук.

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Нагадаємо, Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомляв, що 7 квітня російський корабель «Серпухов», що дислокується на військово-морській базі в місті Балтійськ Калінінградської області РФ, підпалили спецпризначенці ГУР. Унаслідок пожежі знищені його засоби зв’язку й автоматизації, а відновлення буде дуже тривалим.

Наприкінці березня ми повідомляли, що ЗСУ уразили ракетою «Нептун» викрадений росіянами корабель «Костянтин Ольшанський».