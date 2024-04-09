“Військовослужбовці штурмового загону 5 Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ взяли в полон бійця РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині”, - йдеться у повідомленні.

Українські воїни з Нацгвардії та 80 бригади ЗСУ за допомогою дрона взяли в полон поблизу Кліщіївки російського бійця, повідомила у Фейсбуці 5 Слобожанська бригада НГУ.

8 квітня спільний екіпаж БПЛА, до якого входив гвардієць “Брутал” і десантник “Грін”, спостерігали за діями ворога за лінією бойового зіткнення. Близько четвертої години вечора вони виявили військовослужбовця РФ, який ховався в укритті. Після скиду боєприпасу він підняв білий прапор.

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“Вилетіли за координатами, помітили росіянина, який заліз в нірку і сидів там. Ми його “затрьохсотили” скидом. Полетіли дізнатися, чи він там живий. Побачили, що він сидить перед ніркою з білим прапором і махає, щоб ми його не вбивали. Ми повернулися, взяли пляшку з водою, на ній написали, щоб здавався, якщо хоче жити. Він обрав життя і здався. Ми дроном вивели його до своїх позицій та передали, так би мовити, “куди потрібно”, — розповів гвардієць “Брутал”.

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Російського солдата евакуювали у безпечну зону. Під час допиту він повідомив, що є військовослужбовцем в/ч 95383 збройних сил Російської Федерації з позивним “Старий”, а його завданням було спостереження за роботою наших БПЛА та FPV-дронів.

“Українські військовослужбовці дотримуються правил ведення війни та гарантують життя особам, які здаються в полон та не чинять опору”, - наголосили в НГУ.