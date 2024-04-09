Росіяни продовжують систематично грабувати Україну, вивозячи зерно з тимчасово окупованих територій. Лише з початку 2024 року загарбники відправили морем з порту Маріуполя 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

Про це  повідомляє Центр національного спротиву.

Як ми повідомляли раніше, 7 квітня з порту тимчасово окупованого Маріуполя вийшло судно, навантажене зерном. У ЦНС інформують, що тоді росіяни відправили до одного з російських портів 7600 тонн пшениці.

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«Такі дії окупантів є порушенням міжнародного права. Крадіжки зернових з окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників, а також колаборантів, котрі співпрацюють із загарбниками», – додають у Центрі національного спротиву. 

Нагадаємо,  загалом з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисячу тонн збіжжя, вкраденого в українських аграріїв.

У 2023 році росіяни звітували про вивезення 73 тисяч тонн зерна з Маріуполя. Загалом у минулому році на тимчасово окупованих територіях, не враховуючи півострів Крим, загарбники  вкрали 3,7 млн тонн українського зерна, з них 1,4 млн тонн на Запоріжжі. 

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