Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

«Вночі російські БПЛА двічі атакували енергооб’єкти «Укренерго». Пошкоджено обладнання на двох підстанціях в центральному та західному регіонах. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - йдеться у повідомленні.

Через атаки країни-агресорки на короткий період залишилася без світла частина комунальних та побутових споживачів у Полтаві.

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Ремонтні бригади «Укренерго» відновили частину обладнання, пошкодженого обстрілами в східному регіоні. Крім того, енергетики повернули в роботу високовольтну повітряну лінію в західному регіоні.

При цьому 8 квітня з 19:00 до 21:00 для компенсації дефіциту в енергосистемі, що виник через недостатність генерації, диспетчерський центр «Укренерго» змушений був залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії, Польщі та Словаччини сумарною величиною 800 МВт-год.

Як ми повідомляли раніше, внаслідок атаки безпілотниками у ніч проти 8 квітня було пошкоджене обладнання на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». Через обстріли енергетичної системи України запровадили графіки відключень світла в Харкові та обмеження для промисловості в Кривому Розі.

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Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 9 квітня атакували Україну 20 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО знищили всі БпЛА в межах південних, центральних і західних областей.