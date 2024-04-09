Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив про зміну командувачів оперативних командувань "Південь" і "Захід".

"Командуючого ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командуючого ОК «Захід» Сергія Літвінова звільнили. Це не останні зміни", - зазначив Гончаренко.

Андрій Ковальчук

У 2021 році генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування "Південь". До цього він обіймав посаду першого заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. На початку війни в 2014 році Ковальчук перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

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Крім того, Ковальчук має звання "Герой України", брав участь у міжнародних миротворчих місіях та в боях за Слов'янськ і Луганський аеропорт.

Із початком повномасштабного російського вторгнення Ковальчук став один із керівників оборони півдня України. Командувач відомий за успішною операцією ЗСУ зі звільнення правобережної частини Херсонської області та самого Херсона.

За інформацією Олексія Гончаренка, Ковальчука призначили керівником військової академії, проте нардеп не уточнив, якої саме.

Сергій Літвінов

У серпні 2021 року генерал-майор Літвінов став командувач оперативного командування "Захід". До цього він обіймав посаду заступника командувача ОК "Північ" із бойової підготовки та командира 17-ї окремої танкової бригади.

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Літвінов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також орденом "За мужність".

Що відомо про нових командувачів ОК "Південь" і ОК "Захід"?

Пізніше нардеп Гончаренко повідомив, що ОК "Південь" очолив колишній комбриг 59-ї бригади полковник Геннадій Шаповалов, а командувачем ОК "Захід" призначено генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у силах Територіальної оборони.

Варто зазначити, що на сайті Президента Україна немає відповідних указів про звільнення та призначення.

Геннадій Шаповалов

Комбриг Шаповалов - випускник Національного університету "Острозька академія" за спеціальністю Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

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У 2019−2021 роках він очолював 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка.

У квітні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала.

Володимир Шведюк

Генерал Шведюк закінчив Національну академію оборони України. У 2015 році він був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади.

У 2018−2019 роках Шведюк був командиром 59 окремої мотопіхотної бригади. До березня 2022 року обіймав посаду заступника Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

З березня 2022-го очолював штаб угруповання Об'єднаних сил. З січня 2024-го Шведюк був заступником командувача Сил ТрО ЗСУ.