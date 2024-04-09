Правоохоронці розслідують 27 кримінальних справ за фактами страти росіянами 54 українських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54 захисників», - поінформував Бєлоусов.

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Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах 7 квітня, керівник департаменту зазначив, що попередньо підтверджено: злочин був скоєний біля Кринок у Херсонській області, але деталі ще перевіряють.

Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

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«По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики РФ», – зазначив він.

Бєлоусов нагадав, що страти українських військовополонених фіксують із березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника в Чернігівській області.

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Розслідування ускладнює той факт, що прокурори та слідчі зазвичай не мають доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло, але ця робота триває.

«Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території. Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу», - підсумував Бєлоусов.

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Нагадаємо, Росія використовує інформацію про розстріл українських військовополонених для демотивації наших захисників та залякування цивільного населення. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Йдеться про відеозапис, який 7 квітня опублікували в одному з Телеграм-каналів. На відео російські військові розстрілюють трьох полонених військовослужбовців. Триває розслідування злочину.