Близько 15:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству Харкова, ймовірно керованими авіабомбами.

Кількість постраждалих від атаки російських військ на цивільне підприємство збільшилась до 4 осіб, - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше Терехов повідомляв, що внаслідок удару щонайменше три людини дістали поранень.

"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", - зазначив він.

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Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару є руйнування та загоряння будівель.

Також він додав, що серед постраждалих внаслідок обстрілу двоє чоловіків та одна жінка.

"31-річний чоловік та 33-річна жінка з осколковими пораненнями та вибуховими травмами госпіталізовані до медзакладу", - зазначив Синєгубов.

Журналіст Kyiv Post з місця подій повідомляє, що наразі триває ліквідація наслідків ударів. Водночас у Харкові очікують можливих повторних ударів, як це траплялося під час минулих обстрілів.