Сьогодні на засіданні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Чоловік перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

Про це з судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

Адвокат підозрюваного Костянтин Марченко на початку засідання просив оголосити перерву для ознайомлення з документами. Прокурор Ірина Осінська не заперечувала, але просить дотриматися розумних термінів.

Advertisement

Друге клопотання сторона захисту подала про проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав клопотання адвоката про проведення закритого засідання, але рішення про запобіжний захід оприлюднили відкрито.

Позиція батька і загалом сім'ї загиблого Максима Матерухіна стосовно запобіжного заходу для підозрюваного — це безальтернативне тримання під вартою.

Про це повідомив представник потерпілого Олександр Панченко.

Раніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань повідомила, що підозрюваний у вбивстві підлітка не визнає провини. Крім того, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між військовослужбовцем УДО та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків, і той головою розбив віконне скло, діставши різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У Миколаївській області ворожий дрон влучив у об’єкт енергетики Війна в Україні
У Миколаївській області ворожий дрон влучив у об’єкт енергетики
Київ Пост
5 хвилин тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 17 «Шахедами» та трьома ракетами: скільки збила ППО Війна в Україні
Росія цієї ночі атакувала Україну 17 «Шахедами» та трьома ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
28 хвилин тому
Російські війська атакували критичну інфраструктуру Одеси
Російські війська атакували критичну інфраструктуру Одеси
Київ Пост
50 хвилин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Очільник СБУ відсторонив начальника кібербезпеки Вітюка від роботи
Далі » Росія атакувала цивільне підприємство у Харкові: 4 постраждалих