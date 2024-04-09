Сьогодні на засіданні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Чоловік перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

Про це з судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

Адвокат підозрюваного Костянтин Марченко на початку засідання просив оголосити перерву для ознайомлення з документами. Прокурор Ірина Осінська не заперечувала, але просить дотриматися розумних термінів.

Advertisement

Друге клопотання сторона захисту подала про проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав клопотання адвоката про проведення закритого засідання, але рішення про запобіжний захід оприлюднили відкрито.

Позиція батька і загалом сім'ї загиблого Максима Матерухіна стосовно запобіжного заходу для підозрюваного — це безальтернативне тримання під вартою.

Про це повідомив представник потерпілого Олександр Панченко.

Раніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань повідомила, що підозрюваний у вбивстві підлітка не визнає провини. Крім того, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між військовослужбовцем УДО та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків, і той головою розбив віконне скло, діставши різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.