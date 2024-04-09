В наші дня надзвичайно актуальною є публічна дипломатія для підвищення стійкості демократичних країн у протистоянні військовій та інформаційно-психологічній московській агресії.
Тому відзначення 75-річчя створення Північноатлантичного Альянсу стало приводом для експертів переоцінити нові виклики і загрози безпеці, а також анонсувати нові підходи об’єднання зусиль партнерів задля підвищення спроможностей у боротьбі з тоталітарними антидемократичними режимами.
Захід проводився за підтримки Центру інформації та документації НАТО.
На круглому столі виступили
- Василь Кремень - доктор філософських наук, професор, академік НАН України, президент НАПН України;
- Вінета Кляйне - директор Центру інформації та документації НАТО, Представництво НАТО в Україні;
- Петро Канана - радник віцепрезидента Міжнародної академії геоінформатики з питань євроатлантичної інтеграції;
- Тарас Грицевич - заступник директора Львівського ліцею імені Героїв Крут;
- Григорій Перепелиця - директор Інституту зовнішньополітичних досліджень;
- Сергій Сегеда - доктор історичних наук, професор Національного університету оборони України;
- Олег Саакян - політолог;
- Іван Галенко - віцепрезидент Міжнародної академії геоінформатики;
- Катерина Шабаліна-Сас - Урядовий офіс європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Модераторкою заходу стала Валентина Піскун - керівник експертної групи КШГ «Кіберджура», доктор історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України.
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