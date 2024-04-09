В наші дня надзвичайно актуальною є публічна дипломатія для підвищення стійкості демократичних країн у протистоянні військовій та інформаційно-психологічній московській агресії.

Тому відзначення 75-річчя створення Північноатлантичного Альянсу стало приводом для експертів переоцінити нові виклики і загрози безпеці, а також анонсувати нові підходи об’єднання зусиль партнерів задля підвищення спроможностей у боротьбі з тоталітарними антидемократичними режимами.

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Захід проводився за підтримки Центру інформації та документації НАТО.