В Україні створили мобільний застосунок, через який жінка, яка переживає насильство, може викликати поліцію без дзвінка.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Через мобільний застосунок жінка, яка переживає насильство або перебуває у групі ризику, може викликати поліцію через кнопку «SOS» без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою», - йдеться в повідомленні.

Зовнішній інтерфейс застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні жінки. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства доступні тільки у прихованому інтерфейсі.

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Доступ до застосунку відбувається через чат-бот у Телеграмі.

Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Понад 400 кримінальних проваджень було зареєстровано лише за січень 2024 року. Це майже вдвічі більше, ніж у січні 2023 року.