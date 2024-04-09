Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів призначив новим в.о. керівника Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна.

Перхун закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, має спеціальність "Правознавство", кваліфікація – юрист. З 1999-го по 2007 рік працював в органах прокуратури, з 2007-го по 2009 рік – у приватних структурах.

Протягом 14 років Перхун працював на керівних посадах в органах прокуратури. Зокрема, у 2023 року був заступником керівника територіального управління БЕБ у Київській області та заступником директора Бюро економічної безпеки України.

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Зазначимо, що раніше посаду в.о. керівника Бюро економічної безпеки обіймав Андрій Пащук.

Раніше ми писали, що нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив про зміну командувачів оперативних командувань "Південь" і "Захід".