Уночі 10 квітня Сили оборони України знищили 14 ворожих «Шахедів».

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни атакували Україну 17 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього захисники збили 14 безпілотників у Миколаївській та Одеській областях.

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Крім того, близько 20:00 у вівторок, 9 квітня, знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Нагадаємо, окупанти 10 квітня  вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє працівників транспортного підприємства.

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