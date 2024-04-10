З початку доби Одещина потерпає від ударів російської армії, завданих балістикою. Ймовірно, це пов'язано з тим, що сьогодні в Одесі святкують 80-ту річницю звільнення міста від нацистських загарбників. Від ранку в регіоні не вщухає сигнал повітряної тривоги. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Ввечері російська армія завдала подвійного удару балістичним озброєнням по Одеському району. Зокрема, атаковано транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. Є влучання в АЗС.

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У Силах оборони півдня України повідомили, що внаслідок ворожого удару загинули чотири людини. Серед них 10-річна дівчинка. Ще семеро осіб дістали поранень. Один чоловік у важкому стані, йому ампутували нижні кінцівки. Лікарі боряться за його життя.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ввечері область була атакована ракетами, попередньо, типу "Іскандер-М".

На місці працюють всі відповідні служби.

Раніше російські війська атакували дронами об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджений енергетичний об'єкт. Про це в Телеграмі повідомили Сили оборони півдня України.

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Загарбники вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також пошкоджений енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автомобілів.

Загалом цієї ночі ворог атакував південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом знову була енергетична інфраструктура.

14 дронів знищили сили протиповітряної оборони: 12 – у Миколаївській області, два – на Одещині.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня було пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК «Укренерго». Через атаки країни-агресорки на короткий період залишилася без світла частина комунальних та побутових споживачів у Полтаві. Графіки відключення електрики запровадили для жителів Харкова.