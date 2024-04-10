На Миколаївщині області вночі 10 квітня російський дрон-камікадзе типу Shahed влучив в об’єкт енергетики.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація у Фейсбуці.

«Сьогодні о 03:00 внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed - 131/136 пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення», - ідеться у повідомленні.

Учора, 9 квітня, о 09:58 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову.

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10 квітня о 02:16 в Очакові, за попередніми даними, в результаті збиття ворожого безпілотника типу Shahed виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована.

Зранку, 10 квітня, о 06:52, росіяни здійснювали артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Водночас у Миколаївській області станом на ранок повернули світло всім споживачам, яких раніше знеструмили через російські обстріли, повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

«Станом на 8 ранку усі відключені раніше споживачі вже з електроенергією. Енергетики працюють та роблять все можливе, аби так було і надалі», – проінформував Кім.

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Як повідомило оперативне командування «Південь», вночі 10 квітня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 12 «Шахедів».

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували критичну інфраструктуру Одеси, двоє працівників транспортного підприємства отримали поранення.