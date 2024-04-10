Сьогодні суд Європейського Союзу оприлюднив рішення, згідно з яким два російські бізнесмени - Петро Авен та Михайло Фрідман - виключаються із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт судової установи.

«Суд скасував реєстрацію панів Петра Авена та Михайла Фрідмана у переліку осіб, проти яких застосовувалися обмежувальні заходи у період з лютого 2022 року по березень 2023 року. Причини, на які посилається Рада ЄС, ймовірно, не мають враховуватися для внесення та продовження перебування цих двох бізнесменів у цих переліках», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається в оприлюдненій інформації, Петро Авен, який має громадянство Росії і Латвії, та Михайло Фрідман, який має громадянство Росії та Ізраїлю, є головними акціонерами Alfa Group, конгломерату, що представляє Alfa Bank, один із провідних банків Росії. У лютому 2022 року, у відповідь на російське вторгнення в Україну, Рада ЄС ухвалила первинний правовий акт, за яким ці дві особи, поряд із іншими персонами, були включені до санкційного переліку, а їх грошові фонди та економічні ресурси були заморожені.

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У цьому правовому акті від лютого 2022 року, який був продовжений у вересні цього ж року, Рада ЄС дійшла висновку, що Авен і Фрідман були асоційованими з людьми, проти яких спрямовані обмежувальні заходи ЄС, а також із самим Володимиром Путіним, оскільки надавали матеріальну допомогу або фінансували російських офіційних осіб, що приймали рішення, підтримували дії та політику Росії, яка була спрямована проти або загрожувала територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Обидві згадані особи заперечили це та заявили про помилковість таких висновків.

За повідомленням, Суд ЄС задовольнив позов від Авена й Фрідмана та анулював обидва рішення щодо їх включення до санкційного переліку, як і рішення щодо продовження обмежувальних заходів, в період з 29 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року.

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«Суд дійшов висновку, що жодна з причин, які містяться у первинному правовому акті, не є належно обґрунтованими, і що включення панів Авена і Фрідмана до переліку, який оскаржується, не було виправданим. В тому, що стосується продовження цього рішення, Суд постановив, що Рада ЄС не надала жодних додаткових свідчень відносно тих, на які вона посилалася в контексті первинного акту», - зазначається у документі.

Згідно з висновками суду, водночас причини, на які посилається Рада ЄС, можуть розглядатися як такі, що підтверджують певні форми близькості панів Авена і Фрідмана із Путіним та його оточенням, вони не дозволяють суду підтвердити, що обидві особи підтримували дії або політику, яка порушує або погрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або надавали матеріальну й фінансову допомогу для російських громадян, які приймали рішення та несуть відповідальність за анексію Криму або дестабілізацію України.

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Не є доведеним також те, що ці бізнесмени отримували будь-які переваги з боку згаданих росіян, причетних до прийняття відповідних рішень. Апеляція щодо такого правового рішення може бути подана на розгляд суду протягом двох місяців та десяти днів від його оголошення.