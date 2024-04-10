У 2024 році Росія має намір залучити до свого війська близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Влада РФ продовжує призов нових військових щовесни та восени. Черговий весняний призов цьогоріч розпочався 1 квітня. Зазначається, що у РФ планують призвати на службу близько 150 тисяч військовослужбовців віком 18-30 років.

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Аналіки розвідки додали, що ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах Збройних Сил РФ, проте наразі вони не залучені до бойових дій в Україні. Військовослужбовці строкової служби залучаються до військових гарнізонів по всій території РФ.

Водночас деякі строковики, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону підрозділах.

Зазначається, що російська армія в Україні укомплектована військовослужбовцями-контрактниками та деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, що, швидше за все, буде непопулярним кроком.

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"Втрати серед бійців-контрактників більш прийнятні для (російського - ред.) суспільства. Цьогоріч РФ прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом для того, щоб підтримати свої війська в Україні, які зазнали величезних втрат, а також, щоб підтримати раніше оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона пізніше", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Росія стикнулася з проблемами у виробництві ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (позначення для ракет Х-101, Х-102 за стандартами НАТО) через санкції та поспіх. Зокрема, є труднощі у створенні ракет, якими армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України.