Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (понад 5,5 млрд доларів) на відновлення і підтримку України до 2036 року. Як перший транш, близько 1,5 мільярда швейцарських франків буде виділено з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"Ця сума чітко демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і сприятиме зміцненню стабільності на європейському континенті", – заявили у Федеральній раді Швейцарії.

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Зазначається, що Швейцарія та Україна спільно започаткували широкомасштабний процес політичного відновлення на Конференції з питань відновлення України в Лугано в липні 2022 року. Присутні 59 делегацій держав та міжнародних організацій погодили "Луганські принципи", які заклали наріжні камені процесу політичного відновлення.

Від початку повномасштабної війни Швейцарія витратила близько 3 мільярдів швейцарських франків на ці та інші заходи на підтримку людей, які постраждали від війни в Україні.

"Завдяки вжитим і запланованим заходам на місцях Швейцарія робить свій внесок у стабільність в Європі та зменшення міграційних потоків, а також опосередковано зміцнює безпеку, процвітання і незалежність Швейцарії", – заявляє Федеральна рада.

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На період 2029-36 рр. Федеральна рада планує також розглянути інші джерела (окрім міжнародного співробітництва), з яких можна було б отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків, які планують виділити на відновлення України

На сьогоднішньому засіданні Федеральна рада також доручила МЗС та Мінекономіки розробити спільну країнову програму для України, яка охоплює відповідні механізми контролю. Ця програма має забезпечити цілеспрямовану та ефективну підтримку та ґрунтуватися на семи принципах Лугано: партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність і верховенство права, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, гендерна рівність та залучення, а також сталість.

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Раніше ми писали, що у Швейцарії готуються до проведення Глобального саміту миру. Також президентка Швейцарії обговорила на зустрічі з австрійським президентом тему війни РФ проти України та організацію саміту.

Крім того, генеральний прокурор Швейцарії розпочав кримінальне провадження щодо порушення санкційного режиму проти Російської Федерації з боку неназваної компанії. Це перше кримінальне провадження за порушення санкцій проти Росії.