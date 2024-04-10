Російські телеграм-канали запустили чергову дезінформаційну кампанію щодо буцімто «продажу української владою Одеської й Миколаївської областей Франції та Великій Британії відповідно».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За основу новини росіяни взяли фото зі сторінки народного депутата України від 22 грудня 2022 року. Насправді, це фейк, який є частиною плану з дискредитації української влади.

У ЦПД встановили, що росіяни поширювали ідентичну інформацію у грудні 2022 року.