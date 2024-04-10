У зверненні до учасників Дельфійського економічного форуму Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні системи ППО та бойові літаки, щоб захиститись від російського терору.

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю", - зазначив Зеленський.

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За словами очільника держави, Україні потрібна справедливість – "такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації".

"Це все абсолютно реалістично. І залежить тільки від політичної волі партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - зауважив Зеленський.

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У Дельфійському економічному форумі беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн. Зеленський висловив вдячність усім за увагу до України.

Раніше ми писали, що Зеленський розкритикував ідею Трампа про здачу територій України в обмін на мир. Однак Президент України готовий почути пропозиції Трампа щодо війни, але дав зрозуміти, що налаштований дуже скептично.