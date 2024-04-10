Сьогодні Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

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«Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу і уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!» - сказав Рустем Умєров.

Міністр оборони України закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму – інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.

Нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Раніше ми писали, що Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав «величезною загрозою» для Заходу агресію РФ у Європі та закликав союзників триматися разом та підтримувати Україну, яка протистоїть російській навалі.