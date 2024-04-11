Цими вихідними в районі Авдіївки була придушена одна з наймасштабніших за останні кілька місяців бронетанкова атака армії РФ. Бійці одного з повітрянодесантних підрозділів ЗСУ заявили про знищення понад 20 російських танків і бойових бронемашин упродовж одного дня. Того дня, 30 березня, підрозділи 90-ї танкової дивізії армії Росії намагалися прорвати укріплення 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, бійці якої вже понад два роки воюють на сході України. 25-та бригада є єдиним регулярним десантним підрозділом у складі ЗСУ. Advertisement

Джерела як з російського, так і з українського боку повідомляли про танкову атаку росіян 30 березня на відкритій місцевості на захід від Авдіївки, поблизу села Тоненьке. Зокрема, повідомлялося, що того дня 36 російських танків, за якими йшли 12 БМП, здійснили спробу прорвати українську оборону західніше села, але цей штурм зазнав невдачі через запеклий опір десантників. Російська бронеколона змушена була зупинитися після того, як перший танк натрапив на міну. Українські захисники вдарили по застряглій колоні з артилерії та протитанкових комплексів. А потім над полем бою з'явились українські ударні безпілотники, які десятками ударів з повітря підпалили російські танки та бронемашини й почали полювати на російських вояків, які намагился втекти. Advertisement Український військово-аналітичний інформаційний сайт «Мілітарний» повідомив, що найбільших втрат у росіян зазнав 6-й полк 90-ї танкової дивізії - підрозділ, який на початку війни вважався одним із найкраще оснащених і навчених в армії РФ. На геолокаційному відео з лінії бойових дій, оприлюдненому цими вихідними й дослідженому Kyiv Post, зафіксовані кілька епізодів, під час яких бронетанкові підрозділи армії РФ, потрапивши під потужний вогонь ЗСУ, змушені були відступити зі значними втратами. Українські джерела з посиланням на відео з дронів повідомили, що росіяни за кілька годин бою втратили 12 танків і 8 БМП. На відео показано, як одна з російських колон першою втрапляє у засідку й зазнає потужних ударів точної української артилерії, а потім північний фланг російського підроділу українці атакували протитанковими ракетами. Advertisement Відеозйомка з дрону поля бою поблизу міста Авдіївка. Згідно з джерелами з обох сторін, у суботу російські війська здійснили серйозну бронетехнічну атаку в цьому районі та зазнали серйозних втрат. На зображенні видно 19 російських танків і БТР, підбитих на квадратному кілометрі поля бою, геолокованого на поля на захід від міста. Advertisement Фотозображення, зроблені в районі бойових дій і опубліковані у відкритих джерелах, підтверджують, що українцям вдалося знищити значну кількість ворожої бронетехніки, втім не всі 100% заявленого підтверджені цими фото. Загальні втрати росіян у особовому складі точно визначити поки що не вдалося, однак на деяких відео видно щонайменше 20 тіл загиблих російських вояків, що лежать навколо підбитих бойових машин.

Відбиття російського механізованого штурму на Авдіївському напрямку в районі села Тоненьке,в результаті якого було знищено 2 БМП та 4 танки окупантів

Відео від воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади pic.twitter.com/b6CZUOuHW1 — Мисливець за зорями (@small10space) April 1, 2024

На відео, опублікованих 1 квітня 25-ю окремою повітрянодесантною бригадою, видно, як українські десантники за допомогою протитанкового комплексу Javelin на повному ходу (із флангу, з відстані 1500-1800 метрів) нищать російський танк. Навідник, здається, впевнений у тому, що американська технологія «вистрілив і забув» спрацює як належить, адже ракета ще не долетіла до цілі, а українець із використанням ненормативної лексики запевняє побратимів, що постріл буде влучним: «Так! Йому п****!» Advertisement

Розслідувачі Kyiv Post підтвердили, що на цьому відео справді зафіксоване знищення українськими військовослужбовцями за допомогою ракетної установки Javelin російського танка під час реальних бойових дій. Місцевість на цьому відео схожа на локацію інших фото- та відеозображень бою, але самостійно підтвердити місце події нашим журналістам не вдалося. На кадрах, опублікованих групою операторів безпілотників Shadow, видно, як українські дрони вистежують застряглі в полях і на ґрунтових дорогах поблизу села Тоненьке російські бронемашини й підпалюють їх влучними ударами. Advertisement

Деякі з російських танків на відео — це Т-80 1970-80-х років або більш сучасні Т-90. Інші танки на відео, здається, — це дуже застарілі Т-62 або навіть Т-55, вперше прийняті на озброєння армії СРСР у часи Холодної війни. Практично всі російські бронемашини на фото й відео оснащені протидроновими екранами, очевидно, не заводського виробництва. Зйомка екрана Kyiv Post з відео, опублікованого 25-ю повітряно-десантною бригадою російського танка незадовго до того, як він був уражений протитанковою зброєю в боях під Авдіївкою 30 березня. Ймовірно, це танк Т-62БВ, виготовлений Росією під час війни у ​​В’єтнамі. ера. Застарілий танк в Україні Кремль почав наприкінці 2022 року.Оголошення Відео, опубліковані в неділю підрозділом операторів БпЛА Alastor, який співпрацює з 25-тою повітрянодесантною бригадою, показують, як FPV дрони долають захисні екрани на російських танках, пролітаючи під ними й націлюючись на решітки двигуна. На іншому відео показано, як українські квадрокоптери-камікадзе переслідують втікаючих російських солдатів і нищать їх. У заяві речників Alastor говориться, що як масштаб цих російських атак, так і кількість зазнаних того дня день росіянами втрат, завданих українськими безпілотниками, є рекордними за ввесь час війни. Втім Kyiv Post самостійно не вдалося підтвердити вказані в цій заяві втрати.