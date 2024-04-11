Гаразд, давайте спробуємо розібратися в цій дивній ситуації.

Росія більш ніж два роки тому вдерлася в Україну, завдавши їй шкоди на 473 мільярди доларів, і, якщо вірити останнім оцінкам Київської школи економіки, Україна витрачає на війну приблизно 100 мільярдів доларів на рік.

Після цього Захід виявляє, що 330 мільярдів доларів активів Центробанку Росії зберігаються на рахунках у західних банках і заморожує ці кошти.

Тож деяким недурним людям – Бобу Зелліку, Філіпу Зелікову, Юлії Зіскіній, Ларрі Саммерсу та кільком іншим аналітикам (зокрема й скромному автору цієї статті) – в голову прийшла геніальна ідея: «Чому б нам не використати ці російські активи на фінансування оборони України та її відбудову, адже таким чином ми змусимо Росію заплатити за свою агресію». Вони навіть заклали правову основу для таких компенсаційних заходів, обгрунтувавши, що вони є цілком ЗАКОННИМИ, у документі під назвою «Countermeasures».

Advertisement

Більше по темі В Росії створять "міністерство патріотизму" Нове відомство, яке за гроші платників податків відповідатиме за “патріотизм”, може з'явитися після "інавгурації" Путіна 7 травня.

Більшість західних політиків вважає, що це чудова ідея.

Але в разі її реалізації що буде з усіма цими надто жадібними західними компаніями з активами, застряглими в Росії, тому що вони ігнорували поради власних урядів, дописи у соцмережах під час вторгнення Путіна на територію Придністров’я, а потім Грузії, під час анексії Криму, вторгнення на український Донбас, отруєння Литвиненка, а потім Скрипалів. Ці бізнесмени-конформісти вважали за краще отримувати надприбутки, приймаючи сорок срібняків від Путіна, а тепер скиглять, вмовляючи своїх друзів у західних урядах: «Будь ласка, не робіть цього, оскільки наші активи в Росії – ті, в які ми інвестували попри всі ваші застереження – росіяни одразу ж конфіскують».

Advertisement

На що західні лідери відповідають: «Не хвилюйтеся, ми захистимо вас від наслідків ваших неправильних інвестиційних рішень і це дозволить вам зберегти ваші надприбутки (ці справді «криваві гроші»). Натомість ми змусимо платити за все наших недолугих платників податків і дрібних приватних інвесторів (переважно пенсіонерів). А от гроші російських платників податків на рахунках у західних банках залишимо недоторканими. Тобто дрібним приватним інвесторам у нас чомусь завжди повертають борги в останню чергу, при тому, що їх просять бути першими, хто має фінансувати будь-яке відновлення. Зокрема, й цього разу ми хочемо, аби вони профінансували левов участку відбудови України».

Advertisement

«Аби усе це виглядало як сумна неминучість, ми змусимо МВФ оголосити про величезну суму коштів, необхідну на відновлення України, яку західні платники податків і приватні інвестори мають сплатити, але не згадаємо про брудний секрет, що в нас є 330 мільярдів доларів реальних російських грошей, розміщених на рахунках у західних банках, якими ми можемо заплатити за все це. Адже Росія – держава-агресорка, держава, очолювана воєнними злочинцями, які вчиняють відвертий геноцид проти народу України – на думку декого на Заході, має право на захист і врешті-решт повернення своїх кривавих грошей. Тому що майнові права росіян вони чомусь ставлять вище за право на життя тих бідолашних українців, які гинуть зараз на полі бою та в тилу, та прав західних платників податків і приватних інвесторів-пенсіонерів (кредиторів держави, яким ми просимо віддати багаторічні борги)».

Advertisement

Справедливий розподіл тягаря – це правильний підхід. І західні платники податків і пенсіонери вже платять за злочинні дії Росії в Україні. Але сама Росія, на думку «геніїв», які приймають рішення в G7, чомусь не повинна нести жодної майнової відповідальності за свою агресію. Це взагалі складно якось адекватно прокоментувати.

Advertisement

Ви напевно думаєте, що все це може зчинити гучний скандал у західних демократіях. Саме так і має статися найближчим часом, але будь ласка, нікому не розповідайте про цей брудний секрет, адже виборці на Заході можуть нарешті розкусити цю ганебну аферу.