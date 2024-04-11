У ніч проти 11 квітня російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина,  повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);
  • 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої частини Запорізької області).

Скільки ракет і дронів збили 11 квітня

Винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України знищили 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетна атака на енергетику України 11 квітня

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

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Вранці 11 квітня сили протиповітряної оборони прозвітували про знищення 21 російського ударного дрона над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

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