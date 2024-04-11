У ніч проти 11 квітня російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої частини Запорізької області).

Скільки ракет і дронів збили 11 квітня

Винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України знищили 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетна атака на енергетику України 11 квітня

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

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Вранці 11 квітня сили протиповітряної оборони прозвітували про знищення 21 російського ударного дрона над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

Президент України Володимир Зеленський після нічного ракетного обстрілу закликав союзників посилити ППО України.