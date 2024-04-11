Сьогодні, 11 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом у Вільнюсі.

Очільники держав обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди.

"Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання", - заявив лідер країни.

Advertisement

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із лідерами держав-партнерів. Він провів зустрічі з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Латвії Едгарсом Рінкевичсом. З латвійським лідером Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У Німеччині пропонують створити приватний фонд для відновлення України
У Німеччині пропонують створити приватний фонд для відновлення України
Київ Пост
10 хвилин тому
У РФ вкотре поширюють фейки про "здачу Харкова"
У РФ вкотре поширюють фейки про "здачу Харкова"
Київ Пост
38 хвилин тому
Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає in-depth Мобілізація
Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає
Сергій Костеж
39 хвилин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Німеччині пропонують створити приватний фонд для відновлення України
Далі » Україна та Словаччина підписали низку документів про співпрацю