"Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання", - заявив лідер країни.

Очільники держав обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із лідерами держав-партнерів. Він провів зустрічі з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Латвії Едгарсом Рінкевичсом. З латвійським лідером Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду.