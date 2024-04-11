За результатами українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписали Дорожню карту співпраці між Україною та Словаччиною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крім того, у присутності прем’єрів представники урядів двох країни підписали Меморандум про взаєморозуміння між Бюро геодезії, картографії і кадастру Словацької Республіки і Державною службою з питань геодезії, картографії і кадастру України та угоду між МВС Словаччини та Державною прикордонною службою України про співробітництво та взаємодію в сфері хімічної, біологічної, радіаційної і ядерної безпеки.

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Також глави МЗС підписали угоду між урядом Словацької Республіки і Кабінетом міністрів України про оплачувану діяльність членів сімей дипломатичних представників та консульських установ.

Ще підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки Словаччини та Міністерством енергетики України щодо співробітництва у сфері ядерної енергетики.

Домовленість щодо скасування обмежень на українську агропродукцію

Україна домовилася зі Словаччиною про "якнайшвидше скасування" односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

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Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами українсько-словацьких переговорів у Михайлівцях, передає кореспондент Укрінформу.

"Домовилися також зі словацькою стороною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку триває інтенсивно і сподіваємося скоро отримати результати. Також сьогодні приділили цьому значну увагу і час", - заявив глава уряду.

За його словами, загалом міжурядові консультації були результативними та конструктивними.

Нагадаємо, сьогодні у словацькому містечку Михайлівці, що неподалік кордону з Україною, розпочалися українсько-словацькі урядові консультації. Делегацію України на зустрічі очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Раніше він висловлював сподівання на те, що міністри країн зможуть встановити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди.