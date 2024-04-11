Німеччина лобіює партнерів з ЄС щодо створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного бізнесу в Україну, щоб допомогти подолати величезні витрати на післявоєнну реконструкцію.

Про це повідомляє Euroactiv.

Зазначається, що створення фонду є одним із 15 пріоритетів, прийнятих урядом для заохочення приватних інвестицій у післявоєнне відновлення України в рамках підготовки до міжнародної донорської конференції, яка відбудеться в Берліні.

Advertisement

«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», — сказала журналістам міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Згідно з останніми даними Світового банку, Україні наразі потрібно близько 486 мільярдів доларів, щоб провести повну реконструкцію та відбудову всього, що знищила Росія.

За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика, інфраструктура".

Advertisement

Раніше ми писали, що уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до списку увійшли дрони, артилерійські снаряди та комплектів засобів протидії БПЛА.