На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали у міста на заробітки у «націоналізоване» житло місцевих мешканців.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Нещодавно так звана народна рада «ЛНР» ухвалила закон, що «регулює» передачу у держвласність квартир, які сподобалися окупантам. А ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань. Оселі, власників яких не виявляють, заносять до окремих списків», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, порожні квартири під «націоналізацію» шукають і на Запоріжжі. Росіяни не соромляться відбирати квартири навіть у тих мешканців ТОТ, яких вони депортували до Росії.

«Усі, хто має інформацію про колаборантів та посібників окупаційної влади, які причетні до так званої «націоналізації» житла на ТОТ – повідомляйте нас», - закликали активісти з ЦНС.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Лисичанську росіяни розселяють колаборантів у квартири українців, які виїхали через окупацію.

Крім того, в Росії обговорюють можливість створення нового міністерства, яке відповідатиме за молодіжну політику і патріотичне виховання. Нове відомство, яке за гроші платників податків відповідатиме за “патріотизм”, може з'явитися після "інавгурації" Путіна 7 травня.

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Також Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.