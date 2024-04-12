З 1 червня 2024 року запрацює «транспортний безвіз» між Україною та Чорногорією. Також країни працюють над розвитком автобусного сполучення, повідомило Мінвідновлення у Фейсбуці.

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами 1 червня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

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За словами заступника міністра Сергія Деркача, невдовзі очікують відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних перевезень, то цього року Україна має звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%.

Також під час проведення перемовин порушили питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Зокрема, сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною в разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.

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Що таке лібералізація вантажних перевезень

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби в спеціальних дозволах, доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу.

Лише минулого року команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість із Норвегією та Північною Македонією та продовжити відповідні угоди з Молдовою та Туреччиною.