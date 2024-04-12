Міжнародні партнери знають, що Україна потребує більше систем Patriot та ракет до них, пише Укрінформ із посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовляти ці ракети.

Тому наші партнери знають про нашу потребу, вони знають, скільки у нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", - сказав Євлаш.

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Він нагадав, що вночі Сили оборони збили 16 із 17 "шахедів", напередодні протиповітряна оборона також показала хороший результат зі збиття ворожих цілей.

Водночас речник зауважив, що ракети типу "Кинджал" збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot.

"Нам потрібна велика кількість Patriot, ми не втомлюємося про це говорити. Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. Звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими партнерами цих систем ППО", - зазначив Євлаш.

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Україні потрібні системи ППО

Раніше Ілля Євлаш заявляв, що для того, щоб убезпечити українські міста від атак ворога, потрібно 25 систем ППО типу Patriot.

Україна - єдина країна у світі, яка стикається з балістичними ударами, тож наразі ЗРК "Patriot" не повинні бути в іншому місці, заявляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Напередодні у ЄС заблокували прийняття бюджету Ради Євросоюзу, доки Україні не дадуть нові системи Patriot.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Росія 22 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.