Сьогодні під час засідання Кабінет Міністрів призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Кабінетом Міністрів України призначено Сибігу Андрія Івановича першим заступником міністра закордонних справ України», - написав Мельничук.

До цього Сибіга обіймав посаду заступника голови Офісу президента України.

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Андрій Сибіга з 1997 р. працював на різних посадах у МЗС, був радником-посланником посольства України в Республіці Польщі та директором Департаменту консульської служби МЗС України.

У 2016 році був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці. У 2021 року звільнений з посади посла та призначений заступником голови Офісу президента України.

За словами Мельничука, уряд також звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Крім того, ухвалено рішення про звільнення Ігоря Лоссовського з посади заступника голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті і про призначення його заступником голови ДЕСС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Раніше ми писали, що 2 квітня Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України. Вона обіймала цю посаду з 2020 року.