Представники України та Словаччини домовилися про проведення переговорів щодо торгівлі сільгосппродукцією за участю аграрних асоціацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Словаччина погодилася на переговори по торгівлі сільгосппродукцією продукцією в тому форматі, в якому це було в Польщі, за участі аграрних асоціацій. Переговори відбудуться в травні в Кошице», - йдеться у повідомленні.

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Також під час зустрічі аграрні міністри України та Словаччини обговорили питання транзиту українських агротоварів.

Міністр сільського господарства Словацької Республіки Річард Такач зауважив, що коридори солідарності через Словаччину з України до третіх країн мають продовжувати працювати.

Зазначимо, що вчора у словацькому містечку Михайлівці, що неподалік кордону з Україною, відбулись українсько-словацькі урядові консультації. Під час них Україна домовилася зі Словаччиною про "якнайшвидше скасування" односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

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