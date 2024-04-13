У Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр «Трініті ХАБ» для людей із порушеннями зору. 

Їм допомагатимуть адаптуватися до сучасних умов життя, розвиватимуть сенсорні навички, підвищуватимуть рухову активність та впевненість при пересуванні вдома чи на вулиці. 

У центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів

Під час війни у центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів, які мають порушення зору або втратили його. 

«Після повномасштабного вторгнення РФ значно збільшується кількість військових, які отримали поранення очей. Такі типи поранень є дуже складними у лікуванні та не рідко ведуть до часткової чи повної втрати зору», - розповів фахівець з невізуальної доступності та співробітник «Трініті ХАБ» Ігор Кушнір. 

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Відновлення є комплексним та безплатним. 

Особливу увагу в центрі приділяють фізичним вправам та іпотерапії («кінна» терапія).

Пацієнти можуть займатися різними заняттями

Пацієнти зможуть займатися верховою їздою, бадмінтоном, дартсом, падболом та піклболом, шахами, шашками, голболом, дзюдо, армреслінгом та скелелазінням.

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Простір має бібліотеку літератури шрифтом Брайля. 

У кабінетах - сучасне тифлообладнання. Це пристрої, які дозволяють читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу.

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У центрі також проводять заняття з танцювальної реабілітації. Вони допомагають незрячим особам більш ефективно сприймати заняття з орієнтації та мобільності.

«Ми на високому рівні проводимо адаптацію осіб, які втратили зір для налагодження побутових, життєвих, професійних компетентностей, тісно співпрацюємо з рідними та близькими», - розповіла психологиня, заступниця директора «Трініті ХАБ» Тетяна Костенко. 

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Одним з відвідувачів центру є військовий Андрій Смоленський

Нині у центрі займається військовий Андрій Смоленський. 

Він отримав важкі поранення поблизу Роботиного на Запоріжжі, втратив зір та руки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював антикризовим менеджером у великих міжнародних корпораціях.

Наразі у центрі одночасно може займатися 60 людей. 

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