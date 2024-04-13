У Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр «Трініті ХАБ» для людей із порушеннями зору.
Їм допомагатимуть адаптуватися до сучасних умов життя, розвиватимуть сенсорні навички, підвищуватимуть рухову активність та впевненість при пересуванні вдома чи на вулиці.
У центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів
Під час війни у центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів, які мають порушення зору або втратили його.
«Після повномасштабного вторгнення РФ значно збільшується кількість військових, які отримали поранення очей. Такі типи поранень є дуже складними у лікуванні та не рідко ведуть до часткової чи повної втрати зору», - розповів фахівець з невізуальної доступності та співробітник «Трініті ХАБ» Ігор Кушнір.
Відновлення є комплексним та безплатним.
Особливу увагу в центрі приділяють фізичним вправам та іпотерапії («кінна» терапія).
Пацієнти можуть займатися різними заняттями
Пацієнти зможуть займатися верховою їздою, бадмінтоном, дартсом, падболом та піклболом, шахами, шашками, голболом, дзюдо, армреслінгом та скелелазінням.
Простір має бібліотеку літератури шрифтом Брайля.
У кабінетах - сучасне тифлообладнання. Це пристрої, які дозволяють читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу.
У центрі також проводять заняття з танцювальної реабілітації. Вони допомагають незрячим особам більш ефективно сприймати заняття з орієнтації та мобільності.
«Ми на високому рівні проводимо адаптацію осіб, які втратили зір для налагодження побутових, життєвих, професійних компетентностей, тісно співпрацюємо з рідними та близькими», - розповіла психологиня, заступниця директора «Трініті ХАБ» Тетяна Костенко.
Одним з відвідувачів центру є військовий Андрій Смоленський
Нині у центрі займається військовий Андрій Смоленський.
Він отримав важкі поранення поблизу Роботиного на Запоріжжі, втратив зір та руки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював антикризовим менеджером у великих міжнародних корпораціях.
Наразі у центрі одночасно може займатися 60 людей.
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