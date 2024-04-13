У Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр «Трініті ХАБ» для людей із порушеннями зору.

Їм допомагатимуть адаптуватися до сучасних умов життя, розвиватимуть сенсорні навички, підвищуватимуть рухову активність та впевненість при пересуванні вдома чи на вулиці.

У центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів

Під час війни у центрі планують зосередитися на реабілітації ветеранів, які мають порушення зору або втратили його.

«Після повномасштабного вторгнення РФ значно збільшується кількість військових, які отримали поранення очей. Такі типи поранень є дуже складними у лікуванні та не рідко ведуть до часткової чи повної втрати зору», - розповів фахівець з невізуальної доступності та співробітник «Трініті ХАБ» Ігор Кушнір.

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Відновлення є комплексним та безплатним.

Особливу увагу в центрі приділяють фізичним вправам та іпотерапії («кінна» терапія).