Кабінет міністрів України ухвалив рішення про додаткову виплату одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень для військових на передовій, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - ідеться у повідомленні.

Одноразову винагороду нараховуватимуть за кожні 30 днів виконання таких завдань.

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"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - підкреслив Шмигаль.

За яких умов військовим доплатять 70 тисяч

Передовою або ж "нулем" є відстань виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту. А також на території противника – зокрема на території між позиціями військ РФ та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України. За кожні 30 днів виконання завдань на передовій військовим нараховуватимуть одноразову винагороду.

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