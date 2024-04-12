Буквально днями парламент проголосував за запровадження ще однієї виплати для українських захисників. Загалом виплати військовослужбовцям складаються з двох частин: це сам оклад та додаткові винагороди за несення служби й виконання бойових завдань.

Уряду визначив розмір доплати військовим на "нулі"

11 квітня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за постанову, яка передбачає виплату 70 тис для військових на передовій. Кабінет міністрів України має розробити постанову щодо додаткових виплат військовим за сприяння Міністерства оборони. Що важливо, постанова містить пункт, який передбачає розробку законопроєкту щодо впровадження механізмів ротації та звільнення з військової служби.

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Такі бонусні додаткові виплати військовим надходитимуть за кожні 30 днів, які вони провели на передовій. Це стосується військовослужбовців, які виконують завдання на лінії першого ешелону оборони або наступу, а також безпосередньо заходять на територію, окуповану противником. Зокрема, сюди відносяться зони між позиціями російських та українських військ чи тимчасово окуповані території України.

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Міноборони обіцяє, що така виплата не буде заміною грошовому забезпеченню у розмірі 100 000 для бійців, які виконують бойові завдання. Так, передбачається, що окрім зарплати (20-25 000 грн) під час воєнного стану та додаткової винагороди за виконання задач на лінії бойового зіткнення з противником військові отримуватимуть ще й ці 70 000 грн.

Нагадуємо, що розмір грошового забезпечення Сил оборони у 2024 році становить 30 000, 50 000 або 100 000 грн залежно від місцеперебування, навичок та специфіки роботи.

Напередодні секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко писав, що профільний комітет додав цю норму під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію, та згодом її прибрали з документа перед його остаточним ухваленням у другому читанні.

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Додаткові заохочення за знищення та захоплення техніки

Один з нових законопроєктів, прийнятий Верховною Радою, пропонує виплачувати бійцям гроші за захоплення або знищення російської техніки. Зокрема, наразі йде мова про такі суми: за танк - 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч гривень. Окремі виплати будуть отримувати бійці протиповітряної оборони, зокрема, за збиту крилату чи балістичну ракету можна буде отримати 100 тисяч гривень, збиття БПЛА розвідувального типу забезпечує нагороду в 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу - 30-100 тисяч гривень.

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Зазначається, що такі виплати зможуть отримувати не лише військовослужбовці в умовах повномасштабної війни, а й спецпризначенці. Винагороду розподілятимуть між тими військовими, які брали участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки.

Окрім того, не залишають без уваги й командирів, які будуть отримувати відсоток від винагороди бійцям. Так, безпосередній командир може отримати цілих 5%, командир рівня взводу, командир рівня роти, групи - 3%, командир рівня батальйону - 2%, а командир рівня бригади (полку) - 1%.

Надбавки та додаткові виплати військовим

Законом передбачено, що всі військовослужбовці, які під час дії воєнного стану вже мають вислугу понад 12 місяців, з яких щонайменше 6 місяців виконання завдань у бойових умовах, зможуть підвищити свій коефіцієнт. Так, згідно з рекомендаціями Міноборони України, вони отримуватимуть посадовий оклад, додатково оклад за військове звання й окрему надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

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А військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 24 місяців, і понад 12 з них беруть участь в бойових діях на лінії зіткнення чи на окупованих противником територіях, матимуть окремі привілеї. Зокрема, вони отримуватимуть посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Також нардепи обговорюють можливість встановлення одноразової виплатити тим, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану:

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солдатам - 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам - 160 тисяч гривень;

офіцерам - 200 тисяч гривень.

Військовослужбовцям, які мають право на звільнення зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але прийняли рішення продовжити нести службу, пропонують щомісячно додатково доплачувати по 10 тисяч гривень.

Забезпечення військових, які перебувають на лікуванні

Військовослужбовець, який має захворювання та наразі перебуває на лікуванні за відповідним висновком ВЛК, отримує грошове забезпечення за останньою штатною посадою, котру займав у війську. Його лікування офіційно може тривати до 4 місяців, з врахуванням конкретних винятків, які передбачають можливість подовження термінів лікування. Щодо розмірів нарахування пораненому грошового забезпечення військовою частиною, воно має нараховуватися в повному обсязі, окрім морського забезпечення і винагород. Сюди включається оклад за військове звання, надбавка за вислугу років, посадовий оклад та щомісячні види грошових винагород.

Після 4 місяців безперервного лікування пораненого бійця грошове забезпечення виплачується далі тільки за 2 умов:

якщо подальше перебування у відпустці для лікування передбачене нормами чинних нормативно-правових актів;

якщо є відповідне рішення командира з’єднання чи керівника органу військового управління вищого рівня, підставою для якого став висновок ВЛК.

Будь-який військовий, який отримав поранення при виконанні свого обов'язку із захисту Батьківщини, може претендувати на додаткову винагороду в сумі 100 тисяч гривень. Якщо через поранення він має травму, контузію чи каліцтво, то для отримання виплати йому навіть не обов’язково безперервно перебувати на стаціонарному лікуванні. До того ж згідно із законодавством при кожному повторному направленні на лікування із тих же причин, під час його проходження військовий має отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Ці положення стосуються лікування не лише в українських, а й в закордонних медичних установах.

Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні тривалий час, що значно виходить за рамки 4-6 місяців, допускається їх зарахування у розпорядження командирів. Питання того, як нараховується їм забезпечення, чітко визначають нормативно-правові акти, але такі виплати не можуть тривати понад 2 місяці. Для продовження строків виплат в окремих випадках треба звернутися до Міноборони, яке може призначити їх окремим наказом.

Пільги для військових у 2024 році

Окрім того, для військовослужбовців можуть ввести додаткове заохочення у вигляді права на кредит для відкриття бізнесу зі ставкою до 5%. Воно буде доступне всім, хто відслужив не менше 36 місяців (із них щонайменше 12 бойових), чи служив менше цього терміну у звʼязку з пораненням. Також кредит на бізнес буде доступний для демобілізованих військових і звільнених з полону.

Право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років хочуть надати всім, хто служив не менше 36 місяців (з них щонайменше 24 у зоні ведення бойових дій). Окремо таку пропозицію з покупки житла отримають поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто був демобілізований через важке поранення.

Військові, що брали участь у бойових зіткненнях та прослужили не менше 36 місяців, можуть також отримати право на знижку 50% на митні та податкові платежі або навіть на "нульове розмитнення" (за умови 24 місяці безперервної бойової служби). Але таке право має бути запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів.