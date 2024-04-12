Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які українські ВМС отримали від Великої Британії, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, аби взяти участь у спільних навчаннях.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

«Два шукачі мін Військово-морських сил Збройних сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях «Joint Warrior 23-II» та «Sea Breeze 2023».

У Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС Сполучених Штатів Америки.

У майбутньому набутий досвід стане у нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО, відзначили в пресслужбі.

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