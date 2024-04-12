Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які українські ВМС отримали від Великої Британії, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, аби взяти участь у спільних навчаннях.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

«Два шукачі мін Військово-морських сил Збройних сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань», - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Зазначається, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях «Joint Warrior 23-II» та «Sea Breeze 2023».

У Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС Сполучених Штатів Америки.

У майбутньому набутий досвід стане у нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО, відзначили в пресслужбі.

Раніше ми писали, що українські військові знищили в Криму російський корабельний гелікоптер Ка-27. Він призначений для оборони флоту і здатний виявляти сучасні підводні човни й надводні цілі. Ка-27 може самостійно знищувати цілі та передавати дані про них на корабельні й берегові пункти.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Україна і Болгарія проведуть Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи
Україна і Болгарія проведуть Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи
Київ Пост
15 хвилин тому
У російських ракетах є компоненти з країн Заходу та Азії
У російських ракетах є компоненти з країн Заходу та Азії
Київ Пост
43 хвилини тому
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів Корупція
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Уряд України виділив мільярди гривень на оборону та допомогу населенню
Далі » Нідерланди надали Україні один мільярд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення