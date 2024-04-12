Уряд України продовжує виділяти значні кошти на зміцнення обороноздатності країни та надання допомоги мирному населенню, постраждалому від повномасштабної війни

12 квітня ухвалили рішення про виділення додаткових понад 3 млрд грн на будівництво оборонних рубежів, понад 125 млн грн на водозабезпечення Миколаєва та 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах. Про це повідомив у Телеграмі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Advertisement

Мільярди на оборонні рубежі України

Кабінет Міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів.

Зокрема, 1,7 млрд грн призначені для Харківської області, 1,5 млрд грн – для Сумської. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська й Миколаївська області.

Від початку року уряд виділив на будівництво й облаштування фортифікацій загалом уже майже 30 млрд гривень.

Більше по темі Україні потрібно більше систем Patriot і ракет до них – Повітряні сили Ракети типу «Кинджал» збивати вкрай складно, тому Україні потрібно більше систем Patriot, заявив речник Повітряних сил

Підтримка водозабезпечення Миколаєва

Із резервного фонду держбюджету виділили 125,5 мільйона гривень на водозабезпечення Миколаєва.

За словами Дениса Шмигаля, це є частиною комплексних заходів із ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

"Кошти підуть на компенсацію вартості електроенергії для подачі води каналом Дніпро-Інгулець", - уточнив очільник уряду.

Advertisement

Фінансування, за його словами, відбуватиметься в межах відповідної бюджетної програми, а розпорядником коштів визначили Міністерство з захисту довкілля та природних ресурсів.

Гроші на будівництво укриттів у регіонах

Уряд ухвалив рішення про виділення 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах восьми областей України.

"Регіони цьогоріч отримають 2,5 мільйона на будівництво укриттів у школах. Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - поінформував очільник уряду.

Він уточнив, що насамперед йдеться про області, які є наближеними до зони бойових дій. Зокрема Харківська, Дніпропетровська та Запорізька область отримають з бюджету по 500 мільйонів гривень.

Advertisement

Миколаївська та Херсонська області отримають по 200 мільйонів. Своєю чергою Одеська, Сумська та Чернігівська області по 150 мільйонів гривень.

Також 12 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про додаткову виплату одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень для військових на передовій.