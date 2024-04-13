У п'ятницю помер італійський модельєр Роберто Каваллі. 

Відомому дизайнеру було 83 роки. 

Це підтвердили на сторінці його однойменного бренду в Instagram.

«Із великими сумом сьогодні ми востаннє прощаємося із нашим засновником Роберто Каваллі. Скромно почавши у Флоренції, Роберто спромігся сформувати бренд, який усі любили та поважали», - йдеться у повідомленні.

Причини смерті Каваллі не називаються. 

За даними італійських ЗМІ, дизайнер тривалий час хворів і протягом останнього часу його стан погіршувався. 

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Зазначається, що Роберто Каваллі помер у своєму помешканні у Флоренції. 

У нього залишилося шестеро дітей. Молодшому Джорджіо - трохи більше року. Його останньою дружиною була шведська модель Сандра Нільсон. 

Роберто Каваллі вважають одним із найвпливовіших модельєрів кінця XX століття.

«Ми з глибоким сумом дізнаємося про смерть великого флорентійського дизайнера. Він залишив свій слід у сучасній мові італійської моди. Ми не забудемо його геніальність і його безумовну любов до Флоренції», - цитує мера Флоренції Даріо Нарделла la Republica.

Свої співчуття висловила також заступниця міністра культури Італії Лючія Боргонзоні. 

Вона назвала Роберто Каваллі одним з найяскравіших представників італійської моди. 

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«Неповторний дизайнер, чий талант і творчість за свою довгу кар'єру вивели нашу країну в центр світової сцени», - зазначила чиновниця. 

У 1970-х роках Роберто Каваллі створив власний іменний бренд Roberto Cavalli.

У своїх роботах дизайнер орієнтувався на анімалістичні принти та яскраві акценти. Саме вони були візитівкою модельєра. 

Він винайшов і запатентував технологію друку на тонкій шкірі.

 

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