У п'ятницю помер італійський модельєр Роберто Каваллі.
Відомому дизайнеру було 83 роки.
Це підтвердили на сторінці його однойменного бренду в Instagram.
«Із великими сумом сьогодні ми востаннє прощаємося із нашим засновником Роберто Каваллі. Скромно почавши у Флоренції, Роберто спромігся сформувати бренд, який усі любили та поважали», - йдеться у повідомленні.
Причини смерті Каваллі не називаються.
За даними італійських ЗМІ, дизайнер тривалий час хворів і протягом останнього часу його стан погіршувався.
Зазначається, що Роберто Каваллі помер у своєму помешканні у Флоренції.
У нього залишилося шестеро дітей. Молодшому Джорджіо - трохи більше року. Його останньою дружиною була шведська модель Сандра Нільсон.
Роберто Каваллі вважають одним із найвпливовіших модельєрів кінця XX століття.
«Ми з глибоким сумом дізнаємося про смерть великого флорентійського дизайнера. Він залишив свій слід у сучасній мові італійської моди. Ми не забудемо його геніальність і його безумовну любов до Флоренції», - цитує мера Флоренції Даріо Нарделла la Republica.
Свої співчуття висловила також заступниця міністра культури Італії Лючія Боргонзоні.
Вона назвала Роберто Каваллі одним з найяскравіших представників італійської моди.
«Неповторний дизайнер, чий талант і творчість за свою довгу кар'єру вивели нашу країну в центр світової сцени», - зазначила чиновниця.
У 1970-х роках Роберто Каваллі створив власний іменний бренд Roberto Cavalli.
У своїх роботах дизайнер орієнтувався на анімалістичні принти та яскраві акценти. Саме вони були візитівкою модельєра.
Він винайшов і запатентував технологію друку на тонкій шкірі.
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