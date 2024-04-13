Російська армія обстріляла центр Куп’янська Харківської області.
По місту вдарили напередодні.
Під вогнем агресора знову опинилися будинки мирних жителів.
Удар по Куп’янську: є постраждалі
Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.
У сусідньому будинку з-під завалів врятували літнього чоловіка.
Ще один чоловік був поранений за іншою адресою.
В Ізюмському районі армія РФ вдарила по будинку культури
Протягом доби війська агресора обстріляли 20 населених пунктів області.
Вночі вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в селі Борова.
У селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок бойових дій горів будинок та автомобіль.
У Чугуївському районі напередодні вдень постраждали четверо чоловіків.
Сталося це в селі Шестакове.
Російський безпілотник атакував цивільних, коли вони працювали у полі.
У них - поранення та вибухові травми. Потерпілих госпіталізували.
Пошкоджена сільськогосподарська техніка.
Росіяни не припиняють обстрілювати Харків
Протягом останнього часу росіяни не припиняють бити по Харкову.
У місті лунає до 15 повітряних тривог на добу і чи не кожного дня сюди прилітають ворожі дрони та ракети.
Попри постійні спроби ворога знищити місто, перетворивши його на «сіру зону», харків’яни роблять усе можливе, аби у місті-мільйоннику тривало більш-менш нормальне життя.
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