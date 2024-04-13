Ще один чоловік був поранений за іншою адресою.

Під вогнем агресора знову опинилися будинки мирних жителів.

У них - поранення та вибухові травми. Потерпілих госпіталізували.

Російський безпілотник атакував цивільних, коли вони працювали у полі.

Сталося це в селі Шестакове.

У селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок бойових дій горів будинок та автомобіль.

Вночі вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в селі Борова.

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків

Протягом останнього часу росіяни не припиняють бити по Харкову.

У місті лунає до 15 повітряних тривог на добу і чи не кожного дня сюди прилітають ворожі дрони та ракети.

Попри постійні спроби ворога знищити місто, перетворивши його на «сіру зону», харків’яни роблять усе можливе, аби у місті-мільйоннику тривало більш-менш нормальне життя.