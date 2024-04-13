Російська армія обстріляла центр Куп’янська Харківської області.

По місту вдарили напередодні. 

Під вогнем агресора знову опинилися будинки мирних жителів. 

Удар по Куп’янську: є постраждалі

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. 

У сусідньому будинку з-під завалів врятували літнього чоловіка. 

Ще один чоловік був поранений за іншою адресою. 

В Ізюмському районі армія РФ вдарила по будинку культури 

Протягом доби війська агресора обстріляли 20 населених пунктів області. 

Вночі вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в селі Борова. 

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У селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок бойових дій горів будинок та автомобіль.

У Чугуївському районі напередодні вдень постраждали четверо чоловіків. 

Сталося це в селі Шестакове. 

Російський безпілотник атакував цивільних, коли вони працювали у полі. 

У них - поранення та вибухові травми. Потерпілих госпіталізували. 

Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків 

Протягом останнього часу росіяни не припиняють бити по Харкову. 

У місті лунає до 15 повітряних тривог на добу і чи не кожного дня сюди прилітають ворожі дрони та ракети. 

Попри постійні спроби ворога знищити місто, перетворивши його на «сіру зону», харків’яни роблять усе можливе, аби у місті-мільйоннику тривало більш-менш нормальне життя.

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