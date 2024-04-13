Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Київ веде активні переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T.

Дипломат наголосив, що рішення щодо Patriot залежать від Сполучених Штатів. Оскільки це - американська система.

«Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали», - сказав Кулеба.

Advertisement

Раніше Дмитро Кулеба наголосив, що системи Patriot, які здатні збивати балістику, повинні бути в Україні.

У Повітряних силах заявили, що нам потрібно більше комплексів Patriot і ракет до них.

Володимир Зеленський розповів, що Україні необхідно 25 систем Patriot, аби закрити територію.

На початку квітня Німеччина пообіцяла шукати Patriot для України.