Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони. 

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

За його словами, Київ веде активні переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T. 

Дипломат наголосив, що рішення щодо Patriot залежать від Сполучених Штатів. Оскільки це - американська система. 

«Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали», - сказав Кулеба. 

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Раніше Дмитро Кулеба наголосив, що системи Patriot, які здатні збивати балістику, повинні бути в Україні. 

У Повітряних силах заявили, що нам потрібно більше комплексів Patriot і ракет до них. 

Володимир Зеленський розповів, що Україні необхідно 25 систем Patriot, аби закрити територію.

На початку квітня Німеччина пообіцяла шукати Patriot для України. 

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