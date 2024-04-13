Служба безпеки України запобігла замаху на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк на Конгресі місцевих і регіональних влад, пише «Дзеркало тижня».

За його словами, підозрюваний діяв разом з російськими спецслужбами.

Хто готував замах на Прокудіна

Чоловіка затримали 10 квітня. Ним виявився місцевий мешканець Херсону.

За даними слідства, росіяни запустили новий зразок ворожого FPV-дрона з відстані 12 км.

Підозрюваний херсонець безпосередньо на місці вів спостереження і корегував вогонь по автівці Прокудіна.

Advertisement

«Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно», - зазначив очільник СБУ.

Протягом 2023 року виявили 47 агентурних мереж

Василь Малюк також додав, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

«З крайніх реалізацій - затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів», - зазначив очільник СБУ.

Advertisement

Керівник Служби безпеки зазначив, що протягом минулого року виявили та задокументували 47 агентурних мереж.

З початку 2024 року викрили 11 підозрюваних у співпраці з росіянами. Їх всіх затримали.