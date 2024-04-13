Протягом останніх днів ситуація на східному фронті суттєво загострилася. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. «Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів», - пояснив Сирський. Ворог атакує позиції Сил оборони на Сході За словами Олександра Сирського, штурмові групи росіян за підтримки авіації активно атакують наші позиції на Лиманському та Бахмутському напрямках. Advertisement На Покровському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону українських військ, використовуючи десятки танків та БМП. «Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху», - додав головнокомандувач.

Хто контролює Богданівку У Міністерстві оборони повідомили, що нині тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. «Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів», - йдеться в заяві Міноборони. Advertisement У відомстві закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення ЗСУ.