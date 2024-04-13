Колишній президент Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати допомогу Україні. Однак, якщо вона буде у формі позики.

Про це повідомляє The Hill.

Позика, а не подарунок

Дональд Трамп вважає, що потрібно підтримувати Україну в кредит.

«Ми розглядаємо це просто зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», - сказав Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

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Трамп переконаний, що Європа має активізуватися і «дати гроші, щоб зрівняти рахунок».

«Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Якщо вони не дадуть співмірно, мені буде прикро, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми», - сказав Трамп.

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Скептицизм Трампа

Видання пише, що протягом кількох місяців Трамп висловлював скептицизм з приводу допомоги США для України.

Мовляв, підтримка Києва не є життєво важливим американським інтересом, а основну частину допомоги має надавати Європа.

Погляди Трампа вплинули на його союзників у Конгресі, що ускладнило виділення Україні додаткового фінансування.

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Допомога США

З осені минулого року Конгрес США не може ухвалити додаткове фінансування для України.

Найбільші суперечки виникли навколо міграційної політики США. Це питання стало передумовою для ухвалення підтримки Україні.

Президент США Джо Байден неодноразово закликав проголосувати допомогу для Києва і звинувачував Конгрес у бездіяльності.

Мовляв, затримка з фінансуванням позначилася на полі бою та призвела до скорочення боєприпасів в ЗСУ й відходу українських військ з Авдіївки.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загострення ситуації на східному фронті протягом останніх днів.