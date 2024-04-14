Цієї ночі російські війська атакували Харківську область «шахедами».
Цілилися по критичній інфраструктурі.
Росіяни запустили по Харківщині 10 ударних дронів
Сили ППО збили усі ворожі дрони, які летіли на Харківщину.
«Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України», - написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За добу в області загинуло двоє людей
Протягом доби росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Загинуло двоє людей. Ще двоє - поранені.
У суботу вдень окупанти скинули боєприпас з FPV-дрона по селу Петропавлівка. Постраждав 57-річний водій бригади «швидкої».
З авіації армія РФ вдарила по селу Веселе.
Пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.
«О 21:01 ворог обстріляв населений пункт з РСЗО. Сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік», - повідомили в поліції.
Банальність зла. Як Харків виживає під щоденними російськими ударами
Ще одна постраждала - жителька селища Подоли, яке росіяни обстріляли з «Граду» та авіації.
Російські війська щодня атакують Харківщину.
У п'ятницю обстріляли центр Куп’янська. Вдарили по будинках мирних жителів.
Під ворожим вогнем також сам Харків. Від міста до кордону з Росією менш як 50 кілометрів. Тому країна-агресорка регулярно обстрілює місто, не розбираючи цілей.
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