«Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України», - написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Сили ППО збили усі ворожі дрони, які летіли на Харківщину.

За добу в області загинуло двоє людей

Протягом доби росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Загинуло двоє людей. Ще двоє - поранені.

У суботу вдень окупанти скинули боєприпас з FPV-дрона по селу Петропавлівка. Постраждав 57-річний водій бригади «швидкої».

З авіації армія РФ вдарила по селу Веселе.

Пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

«О 21:01 ворог обстріляв населений пункт з РСЗО. Сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік», - повідомили в поліції.

Більше по темі Банальність зла. Як Харків виживає під щоденними російськими ударами Попри постійні спроби ворога знищити місто, перетворивши його на «сіру зону», харків’яни роблять усе можливе, аби у місті-мільйоннику тривало біль-менш нормальне життя.

Ще одна постраждала - жителька селища Подоли, яке росіяни обстріляли з «Граду» та авіації.