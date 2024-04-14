Російське керівництво наказало своїм військам захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Аби стримати наступ росіян, українські воїни посилюють оборону.
«З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ», - написав головнокомандувач.
Росіяни хочуть захопити Часів Яр
За словами Сирського, ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас, та захопити Часів Яр.
Це дозволило б окупантам створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.
«Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії», - пояснив Сирський.
За добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень
За даними Генерального штабу, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
36 російських атак відбили українські воїни на Бахмутському напрямку та ще 9 - на Авдіївському.
На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів штурмували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку агресор й надалі намагається вибити наші підрозділи Сил оборони із плацдармів на лівому березі Дніпра.
Ситуація загострилася
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протягом останніх днів ситуація на східному фронті суттєво загострилася.
Штурмові групи росіян за підтримки авіації активно атакують наші позиції на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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