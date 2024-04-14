Російське керівництво наказало своїм військам захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Аби стримати наступ росіян, українські воїни посилюють оборону.

«З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ», - написав головнокомандувач.

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Росіяни хочуть захопити Часів Яр

За словами Сирського, ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас, та захопити Часів Яр.

Це дозволило б окупантам створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

«Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії», - пояснив Сирський.