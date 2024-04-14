У небі над лінією фронту в Україні патрулює стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися непомітно.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Військові розповідають, що така активність дронів перетворила «сіру зону» на «зону смерті».

«Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії - зазвичай відому як «сіра зона» - на «зону смерті». Ті, хто наважуються рухатися вдень чи вночі під очима ворожих безпілотників, «вмирають негайно», - сказав командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Олександр Настенко.

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Дрони змінюють війну в Україні так само як танки під час Першої світової

За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну і спочатку дали українським військовим перевагу на полі бою.

Однак, потім росіяни почали масово виробляти власні дрони.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, - це бліцкриг безпілотної війни», - сказав Ендрю Коте, керівник штабу компанії BRINC Drones в Сієтлі, що надсилає обладнання в Україну.

На його думку, безпілотники змінюють війну в Україні так само як танки під час Першої світової.

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Водночас за його словами, це патова ситуація. Адже, якщо людина перебуває на відкритій місцевості, на неї одразу «полюють».

Використання БПЛА паралізувало фронт, - WP

The Washington Post зазначає, що дрони часто рятують життя бійцям, оскільки пілоти безпілотників можуть працювати трохи далі від передової.

Проте активне використання БПЛА зменшило простір, де війська можуть безпечно пересуватися.

«Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат, а також в останні місяці значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив», - пише WP.

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У виданні вважають, що у поєднанні з широко розповсюдженими мінними полями та нестачею боєприпасів і солдатів ці фактори фактично унеможливлюють для України повернення частини території, як це було у 2022 році.