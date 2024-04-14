«За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку», - повідомили в прокуратурі.

Окупанти скинули вибухівку з дрона. Під удар потрапила цивільна вантажівка.

Сталося це зранку 14 квітня на території Краснопільської громади.

Агресор щодня атакує прикордонні регіони

Від ночі росіяни вже 6 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи.

Під ворожим вогнем опинилися Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.

Напередодні війська РФ прицільно розстріляли автомобіль на Чернігівщині. Загинув водій, який віз продукти мешканцям прикордонного району.

Неспокійна ніч на Харківщині

Вночі росіяни запустили 10 ударних дронів по Харківській області.

Наша ППО збила усі «шахеди».

Російські війська цілилися по критичній інфраструктурі регіону.

Протягом доби війська РФ обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Загинуло двоє людей та ще двоє поранені.

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Нові завдання Кремля

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до 9 травня росіянам наказали захопити Часів Яр на Донеччині.

За словами Сирського, агресор намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас, та захопити Часів Яр. Це дозволило б окупантам створити умови для подальшого просування.

Напередодні Олександр Сирський заявив, що протягом останніх днів ситуація на східному фронті суттєво загострилася.