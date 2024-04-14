«Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів», - написав він у соцмережі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «шахед» і ракет.

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Потрібно докласти всіх…

Зеленський провів паралелі з російськими ударами по Україні

Президент України закликав світ докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

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«Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу», - зауважив український лідер.

Атака Ірану несе ризик безпрецедентної ескалації, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході.

«Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії», - йдеться в заяві.

Удар Ірану по Ізраїлю

Цієї ночі Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами.

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ЦАХАЛ стверджує, що під час нічної атаки вдалося перехопити 99% іранських ракет та безпілотників.

Президент США Джо Байден засудив Тегеран та його проксі-сили на території інших країн.

Загострення ситуації на Близькому Сході сьогодні обговорять лідери G7.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив дії Ірану та застеріг від масштабних зіткнень на Близькому Сході.

Очікується, що через напад на Ізраїль сьогодні терміново збереться Рада безпеки ООН.